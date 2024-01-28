13. Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi
Kartal Belediyesi'nin Cumhuriyet yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak için her yıl düzenlediği, 'Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu'nun 13’üncüsünü gerçekleştirildi.
Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu'nun 13’üncüsünü bugün gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Kartal Meydanı'ndan startını verdi koşu yine aynı noktada son buldu.
Başkan Yüksel koşunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Geleneksel hale getirdiğimiz 13. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'nu komşularımızın yoğun katılımıyla tamamladık. ???+???— Gökhan Yüksel (@gokhanyukselist) January 28, 2024
Koşuya katılan tüm sporcularımıza ve bizimle birlikte olan tüm komşularımıza teşekkür eder, derece kazanan koşucularımızı kutlarım. ?????? pic.twitter.com/6zhL0HF5WJ
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