13. Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi'nin Cumhuriyet yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak için her yıl düzenlediği, 'Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu'nun 13’üncüsünü gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:52
13. Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi
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Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu'nun 13’üncüsünü bugün gerçekleştirildi. 

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Kartal Meydanı'ndan startını verdi koşu yine aynı noktada son buldu.

Başkan Yüksel koşunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

 



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