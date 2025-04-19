16 yıllık hasret sona erdi... Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Yayınlanma: 19.04.2025 - 21:10

Güncelleme: 19.04.2025 - 21:10

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Süper Lig'e çıkma mücadelesini yakından ilgilendiren maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Boluspor, Jefferson'la öne geçti.

Kalan dakikalarda skoru koruyan Boluspor, sahadan 1-0 galip ayrılıp puanını 52'ye yükseltti. Ligde ikinci sırada yer alan Fatih Karagümrük ise 60 puanda kaldı.

Bu maçta alınan sonucun ardından lider Kocaelispor ile Fatih Karagümrük arasındaki puan farkı 9'da kaldı. İkili averajda önde olan Kocaelispor'un ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmesi kesinleşti.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 16 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer alacak.