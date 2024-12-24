17. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig'de 17. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

17. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 21:17

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte VAR kayıtları:



Etiketler: #TFF #Trendyol Süper Lig #VAR Kayıtları
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