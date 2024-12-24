17. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Süper Lig'de 17. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 17. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte VAR kayıtları:
Etiketler: #TFF #Trendyol Süper Lig #VAR Kayıtları
Spor Haberleri
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