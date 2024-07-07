17 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı dünya üçüncüsü!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 19:47

Güncelleme: 07.07.2024 - 19:47

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası üçüncülük maçında Yeni Zelanda'yı 101-78 mağlup eden Türkiye, dünya üçüncüsü oldu.

Karşılaşma peş peşe basketlerle başlayan Yeni Zelanda karşısında Derin Can Üstün'ün üç sayılık basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Türkiye 8-0'lık bir seriyle oyunun hakimiyetini ele geçirdi. 8. dakikada 10 sayılık farka (22-12) ulaşan ay-yıldızlı ekip, bitime 2 saniye kala Rrezon Elezay'ın basketiyle ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

GENÇ MİLLİLER GURURLANDIRDI

İlk bölümdeki temposunu ikinci çeyreğe de taşıyan Türkiye, savunmadaki direncini devam ettirdi. Yeni Zelanda'nın skor üretemeden döndüğü hücumları basketle değerlendirerek arayı açan kırmızı-beyazlılar, 15. dakikayı 33-21 üstünlükle geçti. Yeni Zelanda'nın farkı azaltma çabalarına kısa sürede karşılık vererek aranın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, Yavuz Selim Kara'nın son saniyede gelen basketiyle soyunma odasına 48-33 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta 8-0'lık bir seriyle farkı azaltmaya başlayan Yeni Zelanda farkı 11 sayıya kadar düşürmeyi başarsa da son dakikalara doğru hücumda etkin hale gelen Türkiye 10-0'lık bir seri yaparak farkı 20 sayıya yükseltti (68-48). Ay-yıldızlı ekip müsabakanın bu bölümünü 73-53 galip bitirdi.

Son çeyrekte de oyun hakimiyetini sürdüren Türkiye, müsabakayı 101-78 kazanarak FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 3. oldu.

Ay-yıldızlı ekip üçüncülüğü taraftarlarla birlikte kutladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Beniamino Manuel Attard (İtalya), Nicolas Fernandes (Avustralya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar)

Türkiye: Mete Paçacı, Mert Kocagözoğlu 15, Aldin Türkoğlu 4, Yavuz Selim Kara 6, Kaan Onat 16, Rrezon Elezay 4, Cengiz Coşkun 16, Atahan Akbaş 9, Derin Can Üstün 27, Emirhan Serbest 4, Ahmet Arda Aydın, Anıl Alyanak

Yeni Zelanda: Matthews 4, Plumtree 5, Goodman 25, Jones 15, Crate 21, Martin 2, Kiss 3, Ball 3, Reed, Teretana Cate, Dallow

1. Periyot: 25-16

Devre: 48-33

3. Periyot: 73-23

Beş faulle çıkan: 37.00 Plumtree (Yeni Zelanda)