Türkiye, CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Türkiye 17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İtalya'ya 3-1 yenilen Türkiye, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
RAKİP İTALYA'YDI
Milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya ile karşılaştı.
Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanan maçta rakibine 12-25, 8-25, 25-21, 19-25'lik setlerle 3-1 yenilen milliler, organizasyonu ikinci tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’den ‘tersine göç’ hazırlığı
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- ‘3 hafta içinde... '
- AKP'den şaşırtmayan hamle!
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- 'Beraberiz imajı verilmeye çalışılıyor'
- Konakcı gericiliği savundu, Kadıgil'i hedef gösterdi!
- CHP'de 'devrim' sesleri
- Foça açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
- Gelmezse durduracaklar!