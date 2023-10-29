17 yaşındaki Kerem Kazaz’ın başarısı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:28

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:28

Veteran rallici Ercan Kazaz’ın 17 yaşındaki oğlu Kerem Kazaz, deneyimli co pilotu Alba Sanchez ile start aldığı Rally RACC’de Clio Trophy İspanya gençler klasmanını ilk sırada tamamladı. Henüz ehliyet sahibi olmadığı için yurt dışındaki şampiyonalarda özel lisans ve izinle yarışan Kerem Kazaz, 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası hazırlıklarını zorunlu olarak Türkiye dışında yapıyor…

Dünya Ralli Şampiyonası WRC’nin de koşulduğu İspanya’daki en önemli toprak yarışını, seresinde ikinci olanın sadece 22 saniye arkasında dördüncü olarak tamamlayan Kazaz, son teknik kontrolde iki rakibine 5’er dakika ceza verilmesi üzerine yarışı dördüncü ve beşinci olarak bitirmiş sayıldı. Son iki yarışta yaşadığı mekanik arızalar nedeniyle ummadığı puanlar yitiren genç pilot, gençler şampiyonluğu şansını kaçırsa da oldukça başarılı sonuçlar elde etti. Kerem Kazaz 5 yarışlık seriyi genel klasman beşincisi, gençler kategorisinde ise ikinci olarak tamamladı.