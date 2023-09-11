17’lik Kerem Kazaz’ın başarısı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:32

Güncelleme: 11.09.2023 - 13:32

Şu anda 17 yaşında olan ve Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA’nın özel izniyle yarışan ‘ehliyetsiz’ ralli pilotu Kerem Kazaz geride kalan hafta sonu İspanya’da koşulan Avrupa Ralli Kupası yarışı Asturias Rallisi’nde mücadele ettiği ‘Rallye5 Sınıfı’nda ikinci oldu ve büyük başarıya imza attı.

Sürücü ehliyetine sahibi olmadığı için henüz Türkiye’deki hiçbir yarışa katılamayan Kerem Kazaz, bir yıldır yarıştığı İspanya Şampiyonası’nda kendi klasmanında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kerem Kazaz, asfalt ve toprak olarak iki farklı zeminde koşulan Asturias Rallisi’nde ilk gün aks arızası nedeniyle zaman kaybetmesine karşın ikinci gün asfalt yarışında gösterdiği başarı ile genel klasmanda 24’üncü, Clio Trophy’de 8’inci ve kendi kategorisi Rally5’te 2’inci olarak finiş gördü.

17 yaşında hiçbir Türk Ralli pilotunun bugüne kadar elde edemediği bir başarıya imza atan genç pilot bir Avrupa Ralli Kupası’nda iddiasını sürdürüyor. 2 yıldır Baltık Şampiyonaları ve İspanya Şampiyonası’nda mücadele eden Kerem Kazaz’ın en büyük destekçisi ise eski Türkiye Ralli Şampiyonlarından babası Ercan Kazaz…