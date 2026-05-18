19 Mayıs coşkusu atletizmle taçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu atletizmle buluşturdu. 2024’ten bu yana her yıl yapılan 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları, bu sene de uluslararası standartlardaki İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde düzenlendi.

ATLETİZMİN ÖNDE GELEN KULÜPLERİNDEN KATILDILAR

U12, U14, U16 ve U18’den oluşan dört farklı yaş grubunda ve toplam 21 ayrı kategoride iki gün boyunca düzenlenen yarışmalara içinde ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray ve İBBSK gibi atletizmin önde gelen kulüplerinin de bulunduğu lisanslı sporcuların yanı sıra okul veya ferdi atletizm lisansına sahip sporcular da katıldı.

DERECELERİN ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLACAK

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) Yarışma ve Teknik Kuralları ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yarışma Talimatı’na uygun şekilde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları’nda U16 ve U18 yarışmaları Dünya Atletizm Birliği takviminde yer aldığı için elde edilen dereceler uluslararası geçerliliğe sahip olacak.

21 KATEGORİDE YARIŞTILAR

Yarışmalar koşu branşında 60 m, 80 m, 100 m, 200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 4×50 m (Mekik), 4×80 m (Mekik), 4×100 m bayrak, 4×400 m bayrak, 100 m/110 m engelli; atlama branşında yüksek atlama, uzun atlama; atma branşında fırlatma topu, gülle atma, disk atma, cirit atma kategorilerinde yapıldı.