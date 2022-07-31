19 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, EYOF'u gümüş madalyayla tamamladı
19 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) İtalya ile oynadığı final maçını 3-1 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenska Lupca Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti 25-12, ikinci seti ise 27-25 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakanın üçüncü setini 20-25 kazanan milliler, dördüncü seti 25-21 kaybetti ve İtalya müsabakayı 3-1 kazanıp, altın madalyaya uzandı.
Ay-yıldızlılar, EYOF'u 2019 ve 2015'te altın, 2011 ve 2019'da da bronz madalyayla sonlandırmıştı.
18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise EYOF'ta çıktığı üçüncülük maçında Çekya'ya 3-1 kaybedip, turnuvayı dördüncülükle tamamladı.
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