19.756 yurttaş Fatih Terim olmak istedi!
Ad ve soyasında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurmasının ardından 19.756 yurttaş adını soyadını Fatih Terim yapmak istedi.
Ad ve soyasında değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.
19.756 yurttaş adını soyadını Fatih Terim yapmak istiyor
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray taraftarı için bir efsane olan teknik direktör Fatih Terim hayranlığı ise bu başvurularda ortaya çıktı. Ad soyad değişimi için başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 yurttaş, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu.
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