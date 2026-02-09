2-0 geriye düştüğü maçta Alanya’dan 1 puanı Koreli yeni golcüsüyle kazandı: Beşiktaş ‘Oh’ çekti

Beşiktaş, Süper Lig’de evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor’la 2-2 berabere kaldı.

Siyah-Beyazlılar, eski oyuncusu Güven Yalçın’ın ilk 16 dakikada attığı 2 golle şok yaşadı. Güven, gollerine sevinmezken Siyah-Beyazlı taraftarlar kaleci Ersin’i ıslıkladı, Sergen Yalçın’a da “Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor” diye bağırdı. Bu andan sonra maça sahaya 11’de çıkan Beşiktaş’ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh damga vurdu.

Güney Koreli forvet, 29. dakikada Ümit’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR’dan izleyip penaltı verdi. Beşiktaş Orkun’un golüyle skoru 2-1 yaptı. Orkun, son 5 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Devre arası tribünler, Beşiktaşlı oyuncuları çağırıp moral verdi.

Oh, 53. dakikada Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü röveşatayla attı. VAR’dan faul uyarısı gelirken hakem Çakır izledi, gol kararı verdi. Oh, durumu 2-2 yaptı. Diğer yeni transferlerden Agbadou ve Olaitan ilk 11’de forma giydi; Murillo 78’de maça dahil oldu.