2 kez deneyip gözaltına alınmıştı! Rambo Okan 3. denemesinde bayrağı kesti

13 Mayıs 2022 Cuma, 09:12

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve 38 yıllık özleme son veren Trabzonspor'un bayrağı Boğaz'a asılmıştı.

Fenerbahçe'nin fanatik ismi Rambo Okan tam iki kez Trabzon bayrağını indirmeye çalıştı ancak ikisinde de yakayı ele verdi ve polis tarafından yakalandı.

Fakat Rambo Okan 3. denemesinde amacına ulaştı. Gece saatlerinde Boğaz'a çıkan Okan Güler, Trabzonspor bayrağını kesti.