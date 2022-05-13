2 kez deneyip gözaltına alınmıştı! Rambo Okan 3. denemesinde bayrağı kesti
Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe fanatiği Okan Güler, üçüncü denemesinde Boğaz'daki Trabzonspor bayrağını kesti.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve 38 yıllık özleme son veren Trabzonspor'un bayrağı Boğaz'a asılmıştı.
Fenerbahçe'nin fanatik ismi Rambo Okan tam iki kez Trabzon bayrağını indirmeye çalıştı ancak ikisinde de yakayı ele verdi ve polis tarafından yakalandı.
Fakat Rambo Okan 3. denemesinde amacına ulaştı. Gece saatlerinde Boğaz'a çıkan Okan Güler, Trabzonspor bayrağını kesti.
Video Haberler
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!
- Survivor'dan elendi, markete gidince şok oldu!
- Egzama nedir? Egzama bulaşıcı mı?