2 kırmızı kartlı, 9 gollü maçta PSG, Leverkusen'i ezdi geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında PSG, deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

BayArena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 7-2 kazandı.

PSG, 7 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

PSG, karşılaşmada 7. dakikada William Pacho'nun golüyle öne geçti. Ardından kalesinde beraberlik golünü gören Fransız temsilcisi, 41 ve 45+3. dakikalarda Désiré Doué, 44. dakikada ise Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

PSG'nin ikinci yarıdaki gollerini ise 50. dakikada Nuno Mendes, 66. dakikada Ousmane Dembele ve son olarak 90. dakikada Vitinha kaydetti.

Ev sahibi ekip Bayer Leverkusen'in gollerini 38. dakikada penaltı noktasından ve 54. dakikada Aleix Garcia kaydetti. Öte yandan Alman ekibinde 25. dakikada Alejandro Grimaldo, penaltı atışından yararlanamadı.

2 TAKIM DA KIZARDI

Zorlu karşılaşmada iki ekip de kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekipte 33. dakikada Robert Andrich, sert müdahalesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip PSG'de ise 37. dakikada Ilya Zabarnyi, bariz gol şansını engellemek yüzünden kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte PSG, Devler Ligi'ndeki üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Almanya temsilcisi Leverkusen ise 2 puanla 26. sırada konumlandı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta PSG, Bayern Münih'i ağırlayacak. Leverkusen, Benfica deplasmanında olacak.