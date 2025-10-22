Miami'deki Barcelona – Villarreal maçı hakkında flaş karar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 00:16:00
Barcelona ile Villarreal arasında 20 Aralık'ta Miami'de oynanması planlanan La Liga mücadelesi, organizatör şirketin hazırlıklar için yeterli zamanı bulunmadığını açıklamasının ardından ileri bir tarihe ertelendiği iddia edildi.

Miami'de oynanması planlanan ve futbol camiasında büyük tartışmalara yol açan Villarreal - Barcelona karşılaşması için yeni bir karar çıktı.

İspanya Futbol Federasyonu, LaLiga'nın 17. hafta programında yer alan Villarreal – Barcelona karşılaşmasının ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasına onay vermişti.

UEFA'nın da bu özel organizasyona izin çıkarmasıyla birlikte maçın yurt dışında oynanmasının önü açılmıştı.

Ancak bu karar futbol camiasında büyük tartışmalara yol açtı. Hem futbolcular hem de kulüpler, maçın İspanya dışında oynanmasına sert şekilde tepki gösterdi.

The Athletic'in haberine göre, Barcelona ile Villarreal arasında 20 Aralık'ta Miami'de yapılması planlanan mücadele, organizatör firmanın gerekli hazırlıkları tamamlamak için yeterli süresi olmadığını bildirmesi üzerine ertelendi.

