Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sı karşısında 3 puanı üç golle aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Newcastle, sahasında Benfica'yı konuk etti.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle, 3-0 kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon ve 70 ile 83. dakikalarda Harvey Barnes attı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, puanını 6'ya çıkardı. Benfica ise Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamadı ve 34. sırada konumlandı.

MOURINHO, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIP

Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 maçın 6'sından yenilgi ile ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Newcastle, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Benfica, Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.