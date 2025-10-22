Cumhuriyet Gazetesi Logo
Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sı karşısında 3 puanı üç golle aldı!

Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sı karşısında 3 puanı üç golle aldı!

22.10.2025 00:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sı karşısında 3 puanı üç golle aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Newcastle, sahasında Benfica'yı 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Newcastle, sahasında Benfica'yı konuk etti.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle, 3-0 kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Anthony Gordon ve 70 ile 83. dakikalarda Harvey Barnes attı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, puanını 6'ya çıkardı. Benfica ise Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamadı ve 34. sırada konumlandı.

MOURINHO, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIP

Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 maçın 6'sından yenilgi ile ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Newcastle, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Benfica, Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #Benfica #jose mourinho #Newcastle United

İlgili Haberler

Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki pozisyon da yer aldı!
Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki pozisyon da yer aldı! Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Miami'deki Barcelona – Villarreal maçı hakkında flaş karar!
Miami'deki Barcelona – Villarreal maçı hakkında flaş karar! Barcelona ile Villarreal arasında 20 Aralık'ta Miami'de oynanması planlanan La Liga mücadelesi, organizatör şirketin hazırlıklar için yeterli zamanı bulunmadığını açıklamasının ardından ileri bir tarihe ertelendiği iddia edildi.
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Stuttgart mücadelesini yönetecek hakem açıklandı.