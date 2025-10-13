2 takım devre arası teklif yapabilir... Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!

Fenerbahçe’de ara transferde yapılacak hamleler ve takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli takıma devre arasında veda edecek isimlerden biri Anderson Talisca olabilir.

Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan Fenerbahçe’ye imza atan Brezilyalı futbolcunun kontratı bu sezonun sonunda bitiyor. Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Brezilya Serie A takımlarından Flamengo ve Fluminense, Anderson Talisca’yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, sarı-lacivertli takımın yönetiminin de ayrılığa sıcak baktığı ve Talisca’nın transferine onay verebileceği belirtildi.

Ara transfer döneminde Sadettin Saran yönetimine ilk resmi teklifin Anderson Talisca’ya gelmesinin beklendiği, Flamengo cephesinin de bu transfer için istekli olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin ayrıca Brezilyalı futbolcunun yüksek maaşından kurtulmak istediği için ayrılığı düşündüğü vurgulandı.

ANDERSON TALISCA’NIN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe’ye 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde imza atan Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımda 35 maçta süre aldı. Talisca, bu karşılaşmalarda 15 gol kaydederken 3 kez asist yaptı.

Talisca, Fenerbahçe’de bu sezon tüm kulvarlarda toplam 12 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynadı.

TALISCA’NIN KARİYERİ

Futbola Brezilya'da Bahia altyapısında başlayan ve sonrasında Benfica'ya transfer olan Anderson Talisca, Süper Lig'de ilk olarak Beşiktaş'ta forma giydi.

Brezilyalı futbolcu, 2 sezon siyah-beyazlı takımd kiralık olarak forma giydikten sonra Benfica'ya geri dönerken 2018'de Portekiz ekibinden ayrılıp Çin Ligi takımlarından Guangzhou'yla sözleşme imzaladı.

3 sezon boyunca Çin'de oynadıktan sonra 2021'de Al-Nassr'a transfer olan Talisca, bu yılın ocak ayında Fenerbahçe'yle anlaştı.