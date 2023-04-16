Yayınlanma: 16.04.2023 - 14:49

Güncelleme: 16.04.2023 - 14:49

Devrek Belediyesi tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen “2. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu” sonuçlandı. Ülke genelinden 680 sporcunun katıldığı, 21 kilometre uzunluğundaki yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 3 kilometrelik halk koşusu tamamlandı. 21 Kilometre Yarı Maraton Erkekler Genel Klasmanda Mestan Turhan birinci, Bahattin Üney ikinci ve Bedirhan Kabadayı üçüncü oldu. 21 Kilometre Yarı Maraton Kadınlar Genel Klasmanda birinciliği Fatma Arık, ikinciliği Dilan Atak ve üçüncülüğü de Meryem Kılınç Gündoğdu kazandı.

‘Spor hedefe ulaşmaktır’

Törende konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, atletleri Devrek’te ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyerek sporun insan yaşamındaki önemine işaret etmiştir. İşte biz de bugün Devrek’te sporun en güzel alanlarından birini yaşadık. Spor birleştirir, kardeşliktir, sevgi, muhabbettir, birlikte hedefe kitlenmektir ve her zaman hedefe ulaşmaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük sadece bir gösterge. Hepiniz, bütün sporcular birinci. Bu vesileyle ilçemize gelerek bizleri onurlandıran tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi. Dereceye giren sporculara ödülleri Devrek Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen bir törenle verildi. Ödülleri, Milli Atlet Safder Kartoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve CHP Zonguldak Milletvekili Adayları Eylem Ertuğrul, Merve Kır ve Can Kardoğlu verdi.

CHP’li Yavuzyılmaz koştu

2.Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu’nunda, Prof. Dr. Gülüm Altaca, Prof. Dr. Tayfun Çarlı, Milli Atlet Veli Ballı, 86 yaşındaki sanatçı-atlet Salim Dündar, 77 yaşındaki atlet Musa Çakır, Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz koşanlar arasındaydı.