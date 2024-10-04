20 ülkeden 2 bin 500 sporcu Bodrum’da koşacak

Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:51

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:59

Ege’nin incisi Bodrum, INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu’na hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, INTERSPORT ve ASICS isim sponsorluğunda gerçekleşecek yarış; Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda 6 Ekim Pazar günü “Bodrum’da koşmak İyi Hissettirir” sloganı ile koşulacak. Bu yıl denizin ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarıldığı tarih ve kültürel zenginliklerin arasında koşma fırsatını 20 ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde sporcu yakalayacak. Türkiye’nin yanı sıra; Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Fas, İtalya, Turks ve Caicos Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Kazakistan ve Avustralya’dan 2 bin 500’ün üzerinde Bodrum’un eşsiz manzarasında koşma imkanı bulacak.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DİKKATLERİ ÇEKİYOR

Bodrum Yarı Maratonu, bir yarış olma özelliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri çekiyor. Organizasyonda yarışacak sporculara verilecek madalyalar ve plaketler özel bir anlam taşıyacak. Engellerin başarının ve güzelliklerin önüne geçemeyeceğinin bir simgesi olması amacıyla, Bodrum Sağlık Vakfı Sağlık Atölyesi’ndeki özel çocukların el emeği çalışmalarıyla yapılacak plaketler dereceye giren sporculara takdim edilecek. Aynı zamanda Bodrum Yarı Maratonu, sokak hayvanlarının sesi olmak, sokak hayvanlarını sevdirmek, onlar adına farkındalık yaratmak ve aslında, herkes üzerine düşeni yaparsa sokak hayvanlarının bir sorun olmaktan öte bir mutluluk olacağı konusunda insanları bilinçlendirmek amacıyla Pugedon, Haytap, Torba ve TGR geçici hayvan barınakları ile bir araya getirecek. sosyal sorumluluk projesi kapsamında katılımcıların desteğine sunulacak.

TARİH VE DOĞA BİR ARADA

INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda katılımcılara yarış heyecanı sunacak. Bodrum’un eşsiz manzarasında koşmak isteyenlerin buluşma adresi olan organizasyon 7’nci senesinde de yarışçılara keyifli anlar yaşatacak. Tarih ve doğanın bir araya geldiği parkur boyunca renkli görüntülere sahne olacak. Organizasyonda 21K, 10K ve 5’lık parkurların startı Bodrum Meydan verilecek. 21K’lık parkurda sporcular, marina istikametinden devam ederek tarihi Myndos Kapısı’na ulaşacak, Bitez ve Konacık üzerinden küçük bir sahil turu yaptıktan sonra eşsiz güzellikteki Bodrum manzarası ile Antik Tiyatro’nun tarih kokan basamaklarını yan yana gelecek. Kumbahçe Sahili’ni geçecek yarışçılar İçmeler’den dönerek finişe ulaşacak.

10K’lık parkurda marina istikametinden tarihi Myndos Kapısı’na ulaşacak sporcular, Bodrum manzarasıyla Antik Tiyatro’ya ulaşacak. Eski Bodrum istikametinden Bodrum Limanı’nı ve meşhur barlar sokağını geçen yarışçılar, bitiş çizgisine gelmek için mücadele verecekler.

5K’lık parkurda marina istikametinden tarihi Myndos Kapısı’na ulaşacak yarışçılar Antik Tiyatro’nun tarih kokan basamaklarını yan yana gelip Bodrum’un eşsiz manzarasında finişi görecekler.

ENGİN ÇETİNAY: KAYITLARA YOĞUN İLGİ YAŞANDI

INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu’na ilginin büyük olduğunu dile getiren Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, “Ülkemizden ve 20 farklı ülkeden sporcuların adresi Bodrum’da unutulmaz bir yarış deneyimi yaşanacak. 21K, 10K ve 5K’lık 3 ayrı keyifli parkurda yer alacak sporcular keyifli anlar yaşayacak. Bu sene de kayıtlara yoğun ilgi yaşandı. 2 bin 500’ün üzerinde bir sporcu yer alacak bu sene. Sadece yarış olarak bakmıyoruz katılımcıların beğenisi için çok çaba sarf ettik. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerimiz ile de dikkatleri çekmeye devam ediyoruz. Kayıt yaptıran sporcularımıza başarılar diliyorum. Güzel, sakatlıksız ve rekabetin bol olduğu bir organizasyon olacağından şüphemiz yok” dedi.