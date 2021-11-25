20 yaşında kurye, 27 yaşında profesyonel, 30 yaşında Atletico'yu yıkan adam

25 Kasım 2021 Perşembe, 07:34

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 yenmeyi başardı. İtalyan ekibinin galibiyet golü 87. dakikada Junior Messias'tan geldi.

Junior Messias'ın hikayesi ise bir kez daha gündem oldu.

2011 yılında 20 yaşındayken karısı ve çocuğu ile Torino'ya göç eden Messias, kuryelik yapmaya başladı. Boş zamanlarında amatör olarak futbol oynayan Messias, eski Torino oyuncusu ve yöneticisi Ezio Rossi tarafından keşfedildi.

Messias'ın takımı Gozzano, 17-18'de Serie C bileti aldı. Brezilyalı oyuncu, Serie C'deki ilk maçına Gozzano formasıyla 23 Eylül 2018'de Cuneo'ya karşı bir maçta çıktı.

Messias böylece, kariyerindeki ilk profesyonel maçına 27 yaşında çıkmış oldu. Serie B'deki ilk maçına ise 24 Ağustos 2019'da Cosenza'ya karşı Crotone formasıyla çıktı.

Takımı ile Serie A bileti alan Messias, Serie A'daki ilk golünü 25 Ekim 2020'de Cagliari'ye atmayı başardı.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başında ise kiralık olarak Milan'ın yolunu tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen Messias, Atletico Madrid'i yıkan golün de sahibi oldu.

Kaynak: NTV Spor