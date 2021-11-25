20 yaşında kurye, 27 yaşında profesyonel, 30 yaşında Atletico'yu yıkan adam
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid, Milan'ı ağırlarken, İspanyol ekibini yıkan Messias'ın hikayesi bir kez daha gündem oldu.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 yenmeyi başardı. İtalyan ekibinin galibiyet golü 87. dakikada Junior Messias'tan geldi.
Junior Messias'ın hikayesi ise bir kez daha gündem oldu.
2011 yılında 20 yaşındayken karısı ve çocuğu ile Torino'ya göç eden Messias, kuryelik yapmaya başladı. Boş zamanlarında amatör olarak futbol oynayan Messias, eski Torino oyuncusu ve yöneticisi Ezio Rossi tarafından keşfedildi.
Messias'ın takımı Gozzano, 17-18'de Serie C bileti aldı. Brezilyalı oyuncu, Serie C'deki ilk maçına Gozzano formasıyla 23 Eylül 2018'de Cuneo'ya karşı bir maçta çıktı.
Messias böylece, kariyerindeki ilk profesyonel maçına 27 yaşında çıkmış oldu. Serie B'deki ilk maçına ise 24 Ağustos 2019'da Cosenza'ya karşı Crotone formasıyla çıktı.
Takımı ile Serie A bileti alan Messias, Serie A'daki ilk golünü 25 Ekim 2020'de Cagliari'ye atmayı başardı.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başında ise kiralık olarak Milan'ın yolunu tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen Messias, Atletico Madrid'i yıkan golün de sahibi oldu.
Kaynak: NTV Spor
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması