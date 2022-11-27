2022 FIFA Dünya Kupası İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
27 Kasım Pazar günü Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
İSPANYA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Dev kapışma TRT1 ve TRT 4K'den canlı yayımlanacak.
Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.
Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
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