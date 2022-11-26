Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, sezonun ilk dünya kupası puanlarına ulaştı
Finlandiya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, sezonun ilk puanlarını aldı.
Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, sezonun ilk dünya kupası puanını aldı.
Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Rukka şehrindeki düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Fatih Arda, eleme turundaki 135 metrelik atlayışla finale kaldı.
Final turunda 8. sırada yarışan ve 114.5 metreye atlayan milli sporcu, elde ettiği 227 toplam puanla dünya kupasında sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı.
Milli sporcu Muhammet İrfan Çintimar ise elemelerde 91.5 metre atlayarak yarışmayı tamamladı.
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