2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar belirlendi
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda katılımcı ülkelerin hangi torbalarda yer aldığı belli oldu. Ülkelerin yarışacağı gruplar ise cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi öncesi torbalar belli oldu.
FIFA'nın açıkladığı mart ayı dünya sıralamasına göre birinci torbada ev sahibi Katar'ın yanı sıra Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz yer aldı.
Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.
Katar'ın başkenti Doha'da cuma günü saat 19.00'da yapılacak kurada torbalar şu şekilde:
1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda
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