2022 FIFA Dünya Kupası Polonya - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 09:57

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Education Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TRT 1 ve TRT 4K'den naklen yayımlanacak.

Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.

Suudi Arabistan 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek, Polonya da kazanarak, rakibini geride bırakmak istiyor.

Arap temsilcisinde, Arjantin maçında sakatlanan savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani forma giyemeyecek.

İki takım tarihlerinde yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 2006 yılında Riyad'da oynanan hazırlık maçını Polonya 2-1 kazandı.