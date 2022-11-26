2022 FIFA Dünya Kupası Polonya - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya, Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Education Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.
POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ve TRT 4K'den naklen yayımlanacak.
Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.
Suudi Arabistan 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek, Polonya da kazanarak, rakibini geride bırakmak istiyor.
Arap temsilcisinde, Arjantin maçında sakatlanan savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani forma giyemeyecek.
İki takım tarihlerinde yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 2006 yılında Riyad'da oynanan hazırlık maçını Polonya 2-1 kazandı.
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