2022 FIFA Dünya Kupası'nda tartışmalı karar: Japonya - İspanya maçında VAR müdahalesi
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda E Grubu'nda oynanan Japonya - İspanya karşılaşmasındaki gol pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediği konusu sosyal medyada tartışma konusu oldu.
2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan Japonya - İspanya maçında, turnuvaya damga vuracak çizgiden dönen top tartışması yaşandı.
Maçta dakikalar 51'i gösterdiğinde Japonya'dan Kaoru Mitoma, ceza sahasının sağ köşesinden içeri çevrilen topu uzak direkten oyun ortaya çıkardı. Ao Tanaka kaleciyi geçen topu filelere yolladı ancak Mitoma'nın topu dışarıdan çevirdiği iddiasıyla VAR'a gidildi. VAR incelemesinin ardından ise gol geçerlilik kazandı.
İspanyol oyuncuların itirazlarına rağmen Japonya, karşılaşmada 2-1 öne geçerken sosyal medyada da topun içeriden mi dışarıdan mı çevrildiğine yönelik görüş ayrılıkları yaşandı.
Dünya Kupası için özel olarak tasarlanan ve içerisinde verici çip olan Al Rihla isimli resmi top, ofsayt ve gol tartışmalarını teknoloji ile çözme vaadi sunuyordu.
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