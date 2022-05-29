2022 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

29 Mayıs 2022 Pazar, 00:35

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol devi Real Madrid'le İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi.

Paris'teki Stade de France Stadı'nda oynanan ve rötarlı başlayan karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Real Madrid oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Finallerin takımı Real Madrid, 1-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak toplamda 14. kupasını kaldırdı ve bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. İspanyol devi, üst üste 8 finalini de kazanma başarısı gösterdi.

Liverpool ise tarihinde 10. kez çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde 4. kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşamış oldu. Öte yandan Liverpool, Premier Lig'deki ikinciliğinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde de ikincilik koltuğunda kalmış oldu.