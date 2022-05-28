Şampiyonlar Ligi finalinde skandal!
Stade de France'a kaçak girişler nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi finali 3 kez ertelendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Stade de France'a kaça giren taraftarlar nedeniyle 3 kez ertelendi.
Önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenen Real Madrid ile Liverpool arasındaki final, son olarak 22.36'ya ertelendi.
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