2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 karşılaşma oynandı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 8 karşılaşmayla devam edildi.
EURO 2024 Elemeleri'ndeki B, E, F ve G gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.
Fransa, B Grubu'nda Hollanda'yı Antoine Griezmann'ın 2, Dayot Upamecano'nun 8, Kylian Mbappe'nin 21. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Mbappe, 38 gole ulaşarak Karim Benzema'yı (37) geride bıraktı ve Fransa Milli Takımı'nın en golcüleri listesinde 5. sıraya yükseldi.
B Grubu'nun diğer maçında Yunanistan, Cebelitarık'ı 11. dakikada Georgios Masouras, 45. ve 58. dakikalarda Trabzonsporlu futbolcular Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ın kaydettiği gollerle 3-0'lık skorla geçti.
F Grubu'nda ise Belçika, İsveç'i 35, 49. ve 83. dakikalarda Romelu Lukaku'nun bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İsveç'te 73. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.
Elemelerin ilk haftası, bugün 3 grupta oynanacak 7 maçla tamamlanacak.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
B GRUBU
Fransa-Hollanda: 4-0
Cebelitarık-Yunanistan: 0-3
E GRUBU
Çekya-Polonya: 3-1
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
F GRUBU
İsveç-Belçika: 0-3
Avusturya-Azerbaycan: 4-1
G GRUBU
Bulgaristan-Karadağ: 0-1
Sırbistan-Litvanya: 2-0
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