2024 NBA Draftı'nın 1. turu tamamladı!
2024 NBA Draftı'nın ilk turu tamamlandı ve 30 oyuncu, sahip oldukları seçim sıralamalarına göre takımları tarafından seçildi.
2024 NBA Draftı'nın ilk turu tamamlandı ve 30 oyuncu, sahip oldukları seçim sıralamalarına göre takımları tarafından seçildi.
Atlanta Hawks, Draftı ilk seçimle Zaccharie Risacher'ı seçerek açarken, ardından Washington Wizards ise Alex Sarr'ı seçti. Risacher ve Sarr'ın birinci ve ikinci sıradan seçilmeleri birkaç haftadır bekleniyor olsa da, Hawks'ın 1 numaradaki kararı konusunda tercihini Risacher ve Reed Sheppard arasında yapacağına dair söylentiler olduğu için, bir miktar belirsizlik bulunuyordu.
Birden fazla takas senaryosuyla ilişkilendirildikten sonra Sheppard, Houston Rockets'ın 3. sıradan seçtiği oyuncu oldu. Detroit Pistons ekibi Ron Holland'ı 5. sıradan seçerken, Donovan Clingan'ın Portland Trail Blazers'a 7. sıradan düşmesinin ardından ilk turun en büyük sürprizi, Minnesota Timberwolves'un Rob Dillingham'ı seçme karşılığında 2031'deki korumasız bir ilk tur draft hakkı ve 2030'daki bir seçim takasını San Antonio Spurs'e göndermesi oldu.
Wasington Wizards, Portland Trail Blazers'a Deni Avdija'yı göndererek bu drafttaki 14. sıra hakkını, iki adet ikinci tur draft hakkını ve Malcolm Brogdon'ı aldı ve 14. seçimle Bub Carrington'ı seçti.
Dalton Knecht sürpriz bir şekilde lotaryanın altına düşerek Los Angeles Lakers tarafından 17. sıradan seçilirken, Isaiah Collier ise beklenenden daha da gerileyerek Utah Jazz'e 29. sıradan gitti.
İşte birinci turun sonuçları:
1. Hawks: Zaccharie Risacher
2. Wizards: Alex Sarr
3. Rockets: Reed Sheppard
4. Spurs: Stephon Castle
5. Pistons: Ron Holland II
6. Hornets: Tidjane Salaun
7. Trail Blazers: Donovan Clingan
8. Spurs: Rob Dillingham (Timberwolves'a takaslandı)
9. Grizzlies: Zach Edey
10. Jazz: Cody Williams
11. Bulls: Matas Buzelis
12. Thunder: Nikola Topic
13. Kings: Devin Carter
14. Trail Blazers: Bub Carrington (Wizards'a takaslandı)
15. Heat: Kel'el Ware
16. 76ers: Jared McCain
17. Lakers: Dalton Knecht
18. Magic: Tristan da Silva
19. Raptors: Ja'Kobe Walter
20. Cavaliers: Jaylon Tyson
21. Pelicans: Yves Missi
22. Suns: DaRon Holmes II (Nuggets'a takaslandı)
23. Bucks: AJ Johnson
24. Knicks: Kyshawn George (Wizards'a takaslandı)
25. Knicks: Pacome Dadiet
26. Wizards: Dillon Jones (Thunder'a takaslandı)
27. Timberwolves: Terrence Shannon Jr.
28. Nuggets: Ryan Dunn (Suns'a takaslandı)
29. Jazz: Isaiah Collier
30. Celtics: Baylor Scheierman
Spor Haberleri
- İngiltere'de Wan-Bissaka'ya Sacha Boey benzetmesi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik
- 2024 NBA Draftı'nın 1. turu tamamladı!
- Azerbaycan askerlerinin Çekya galibiyeti sevinçi!
- Beşiktaş Rafa Silva'yı resmen açıkladı
- Fatih Terim Çekya maçını ve son 16 turunu değerlendirdi
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Vincenzo Montella'dan Avusturya sözleri
- Çek bir 2. tur
- Mert Müldür: ''Hakeme rağmen kazandık''
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Erbakan'dan Can Atalay'ın annesine yanıt
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı