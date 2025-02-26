2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın biletleri yok satıyor
ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın biletleri büyük ilgi gördü.
Turnuvayı yerinde izlemek isteyen futbolseverler için FIFA, "genel satış biletleri" ve turnuvaya katılan 32 kulübün taraftarlarına özel "kulüp taraftar biletleri" olmak üzere iki tür bilet satışı yapıyor. Yalnızca üç kulübün taraftarları için bilet satışı devam ederken, diğer kulüplerin biletleri tükenmiş durumda."
Yalnızca üç kulübün taraftarları için bileti satışı devam ederken diğer kulüplerin taraflar biletleri tükenmiş durumda. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 13 Temmuz'da oynanacak final maçı biletleri ise tükenmek üzere.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) birliği üyesi toplam 32 takımın katılacağı turnuva, 15 Haziran'da Florida'daki Hard Rock Statyumu'nda oynanacak El Ahli - İnter Miami maçıyla başlayacak.
Takımlar, birbirleriyle tek maç üzerinden karşılaşacak ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası grupları şu şekilde:
A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), El Ahli (Mısır), İnter Miami (ABD)
B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)
D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)
E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)
F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), El Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), El Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)
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