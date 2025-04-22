22 yıl sonra gelen ilk puanın ardından... Maçın oyuncusuna 'kuzu' hediye edildi!
Norveç ekibi Bryne, Haugesund galibiyetinde öne çıkan oyuncusu Axel Kryger'i geleneksel tarzda kuzu ile ödüllendirdi.
Norveç Birinci Futbol Ligi (Eliteserien) ekibi Bryne, Haugesund'a karşı 3-1 kazanılan maçın oyuncusuna kuzu hediye etti.
Eliteserien'in üçüncü haftasında Bryne, Haugesund'u ağırladı.
Rakibini 3-1 mağlup eden Bryne, 22 yıl sonra yükseldiği Eliteserien'de sezonun ilk galibiyetini aldı.
Takımının ilk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Norveçli futbolcu Axel Kryger ise yeşil sahalarda ender görülen bir şekilde kuzuyla ödüllendirildi.
Yerel tarım ve hayvancılık bağlarıyla bilinen Bryne Kulübü, daha önce de maçın oyuncusu seçilen futbolculara ödül olarak yumurta ve süt vermişti.
Ayrıca taraftarlar, kulübün çiftçilikle bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.
Etiketler: #Bryne #Axel Kryger #kuzu
Spor Haberleri
- Galatasaray'da kombine yenileme dönemi başladı
- Granit Xhaka'dan Galatasaray'a kötü haber!
- Minguzzi Tribünü çocuk taraftarlara ücretsiz!
- MKE Ankaragücü'nden taraftarına bilet jesti
- Galatasaraylı eski futbolculardan Cizre'de dostluk maçı
- Milli tenisçi Zeynep Sönmez tarihe geçti!
- UEFA'dan Türk kulüplerine 7.5 milyon Euro'luk ödeme!
- Maçın oyuncusuna 'kuzu' hediye edildi!
- Fenerbahçe'den Dzeko kararı!
- Göztepe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- O işçi tutuklandı!
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Sürekli geçmişi kurcalayan burçlar hangileridir?
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özel'den Erdoğan'a çok çarpıcı gönderme
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'