23 Elazığ FK'nin takım otobüsü yandı!

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK oyuncuları ve teknik ekibini taşıyan otobüsün Kula ilçesinden geçerken motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

23 Elazığ FK'nin takım otobüsü yandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 16:36

Yarın yapılacak Karşıyaka maçı için İzmir'e giden 23 FE 233 plakalı takım otobüsünün motor bölümünden, Kula Sanayi Kavşağı'nda duman yükseldi.

Futbolcular ve teknik ekibin tahliye ettiği otobüsün arka bölümüne yayılan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüste maddi hasar meydana gelirken tahliye edilen 34 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #23 Elazığ FK #Yangın #Takım otobüsü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler