24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız! Siyasetçilerden tebrik mesajları yağdı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Milli takımın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakipleri ise ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.

Milli Takım en son bundan 24 yıl önce, 2002 yılında Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştı.

Söz konusu başarının ardından siyasilerden kutlama mesajları geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gözümüz aydın… 24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiren, bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan Bizim Çocuklar ile ne kadar övünsek az… Bugün orada olmayı, bu gururu millilerimizle paylaşmayı çok isterdim… Yolunuz açık olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Bu büyük zaferle Dünya Kupası yolunu açan Ay-Yıldızlı kahramanlarımızı kutluyorum. Yolunuz açık olsun Bizim Çocuklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum.

Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD’ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.

Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır.

Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Milli Takımımızı tebrik ediyor, Dünya Kupası sürecinde üstün başarılar diliyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: BEKLE BİZİ DÜNYA KUPASI, GELİYORUZ!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Beklenen an geldi, hasret bitti. İstikamet Dünya Kupası

Mücadelesiyle göğsümüzü kabartan, bizlere bu sevinci yaşatan Milli Takımımıza teşekkürler.

Bu gurur hepimizin! Helal olsun size Bizim Çocuklar

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda!

Kosova'yı mağlup ederek 24 yıllık hasreti bitiren Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızı kutluyorum!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İnşallah bu yürüyüş, kupayla taçlanacak bir başarı hikâyesine dönüşecek. Tebrikler Bizim Çocuklar Mükemmel mücadele azminiz ve kararlılığınızla bizi Dünya Kupası’na götürerek büyük bir gurur ve mutluluk yaşattınız. Yolumuz açık, sonu kupa olsun.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Bekle bizi Dünya Kupası, Bizim Çocuklar geliyor! Kosova’yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Gösterdiğiniz azim, inanç ve mücadeleyle milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupasındayız! Kosova’yı yenerek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı kutluyorum. Tebrikler Bizim Çocuklar.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Milli Takımımız Dünya Kupası’nda. Kosova karşısında alınan 1-0’lık kritik galibiyetle adını Dünya Kupası’na yazdıran A Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyorum.