3 gün önce transfer olmuştu: Eyüpspor kalecisi Marcos Felipe'nin performansı gündem oldu!

Eyüpspor'un Berke Özer'in yerine 3 gün önce transfer ettiği Marcos Felipe, yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. 29 yaşındaki Brezilyalı kalecinin performansı büyük beğeni topladı.

MARCOS FELIPE'DEN ENFES PERFORMANS

Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olsa da Marcos Felipe'nin performansı ön plana çıktı. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Brezilyalı eldiven, istatistikleriyle göz doldurdu.

TOPLAM 7 KURTARIŞ YAPTI

Yediği 2 gol ve mağlubiyete karşın Beşiktaş-Eyüpspor maçının yıldızı olan Marcos Felipe, zorlu maçta toplam 7 kurtarışa imza attı. Bu kurtarışların 5'i ceza sahası içinden çekilen şutlardan geldi.

Beşiktaş maçında Eyüpspor kalesine gelen gol beklentisi ise 3.52 oldu.