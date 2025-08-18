Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 gün önce transfer olmuştu: Eyüpspor kalecisi Marcos Felipe'nin performansı gündem oldu!

3 gün önce transfer olmuştu: Eyüpspor kalecisi Marcos Felipe'nin performansı gündem oldu!

18.08.2025 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
3 gün önce transfer olmuştu: Eyüpspor kalecisi Marcos Felipe'nin performansı gündem oldu!

Eyüpspor'un transferini 3 gün önce duyurduğu Marcos Felipe, İstanbul ekibiyle çıktığı ilk maça damga vurdu. Beşiktaş karşısındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Marcos Felipe, maçtaki kurtarışlarıyla sosyal medyada da gündem oldu.

Eyüpspor'un Berke Özer'in yerine 3 gün önce transfer ettiği Marcos Felipe, yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. 29 yaşındaki Brezilyalı kalecinin performansı büyük beğeni topladı.

MARCOS FELIPE'DEN ENFES PERFORMANS

Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olsa da Marcos Felipe'nin performansı ön plana çıktı. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Brezilyalı eldiven, istatistikleriyle göz doldurdu.

TOPLAM 7 KURTARIŞ YAPTI

Yediği 2 gol ve mağlubiyete karşın Beşiktaş-Eyüpspor maçının yıldızı olan Marcos Felipe, zorlu maçta toplam 7 kurtarışa imza attı. Bu kurtarışların 5'i ceza sahası içinden çekilen şutlardan geldi.

Beşiktaş maçında Eyüpspor kalesine gelen gol beklentisi ise 3.52 oldu.

İlgili Konular: #beşiktaş #eyüpspor

İlgili Haberler

Solskjaer'den galibiyet sözleri: 'Beşiktaş ruhunu gösterdik'
Solskjaer'den galibiyet sözleri: 'Beşiktaş ruhunu gösterdik' Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.
Eyüpspor maçının ardından... Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer'e tepki!
Eyüpspor maçının ardından... Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer'e tepki! Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Beşiktaş tribünleri teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i ıslıkladı.
Beşiktaş taraftarından Svensson'a tepki!
Beşiktaş taraftarından Svensson'a tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, Eyüpspor maçında oyundan çıktığı sırada Jonas Svensson'a tepki gösterdi.