Solskjaer'den galibiyet sözleri: 'Beşiktaş ruhunu gösterdik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün takımı çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık."

"BEŞİKTAŞ RUHUNU GÖSTERDİK"

"Çok tutkulu oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı ve savaşarak oynadı."

SOLSKJAER'DEN NDIDI AÇIKLAMASI

"Ndidi çok harika bir insan ve oyuncu. İşini çok iyi yapıyor. Takıma çok yardımcı oluyor. Oyun içerisindeki tutumu da çok iyi. Herkes çok iyiydi bugün fiziksel olarak. Perşembe oynamamıza rağmen fiziksel olarak çok iyiydik. Çok mutluyum. Birkaç gün dinleneceğiz ve fiziksel olarak Lausanne maçına da böyle çıkacağımıza eminim."