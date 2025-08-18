Cumhuriyet Gazetesi Logo
Solskjaer'den galibiyet sözleri: 'Beşiktaş ruhunu gösterdik'

Solskjaer'den galibiyet sözleri: 'Beşiktaş ruhunu gösterdik'

18.08.2025 00:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Solskjaer'den galibiyet sözleri: 'Beşiktaş ruhunu gösterdik'

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün takımı çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık."

"BEŞİKTAŞ RUHUNU GÖSTERDİK"

"Çok tutkulu oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı ve savaşarak oynadı."

SOLSKJAER'DEN NDIDI AÇIKLAMASI

"Ndidi çok harika bir insan ve oyuncu. İşini çok iyi yapıyor. Takıma çok yardımcı oluyor. Oyun içerisindeki tutumu da çok iyi. Herkes çok iyiydi bugün fiziksel olarak. Perşembe oynamamıza rağmen fiziksel olarak çok iyiydik. Çok mutluyum. Birkaç gün dinleneceğiz ve fiziksel olarak Lausanne maçına da böyle çıkacağımıza eminim."

İlgili Konular: #beşiktaş #eyüpspor #Ole Gunnar Solskjaer

İlgili Haberler

Eyüpspor maçının ardından... Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer'e tepki!
Eyüpspor maçının ardından... Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer'e tepki! Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Beşiktaş tribünleri teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i ıslıkladı.
Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş sakatlık!
Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Beşiktaş, Eyüpspor karşılaşması öncesi Ernest Muçi'yi kadrodan çıkardı. Yerine Rashica ilk 11'de başlayacak.
Beşiktaş taraftarından Svensson'a tepki!
Beşiktaş taraftarından Svensson'a tepki! Beşiktaşlı taraftarlar, Eyüpspor maçında oyundan çıktığı sırada Jonas Svensson'a tepki gösterdi.