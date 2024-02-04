3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı: Beşiktaş, dev maçta Semih Kılıçsoy ile güldü!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 18:02

Güncelleme: 04.02.2024 - 20:57

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 44 ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy kaydetti.

Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a 2 gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Genç oyuncu Beşiktaş formasıyla bu sezonki 8. golünü kaydetti. Ayrıca 1 de asist yaptı.

3 MAÇ SONRA KAZANDI!

Siyah beyazlı takım 3 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor derbisiyle sona erdirdi. Trabzonspor ise son 4 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı 6 maç sonra evinde kazandı.

BEŞİKTAŞ 3 HAFTA SONRA GOL ATTI

Beşiktaş, 44'üncü dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı. Süper Lig'de geçtiğimiz 3 haftada Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, rakip ağları son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında havalandırmıştı.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a çıkardı. Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar| Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

90' Beşiktaş'ta Gedson oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

89' Net fırsat kaçtı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Fountas savunma arkasına sarkan Trezeguet'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet'in şutunu Mert çıkardı.

88' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Cenk giren oyuncu Rebic.

85' Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Necip'in vuruşu taca çıktı.

81' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Enis Destan giren Umut Güneş.

79' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Umut ve Rashica giren oyuncular Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi.

75' Net fırsat kaçtı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Visca arka direkteki Trezeguet'i topla buluşturdu ancak Trezeguet boş kaleye topu auta gönderdi.

72' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Berat giren oyuncu Taxiarchis Fountas.

67' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Svensson giren oyuncu Onur Bulut.

65' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in şutu savunmaya çarptı ve Visca'nın önüne düştü. Visca'nın sert vuruşu direğin yanından auta çıktı.

62' GOL | Sol kanattan topla buluşan Cenk pasında Semih'e pasını verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Semih düşerken aşırtma vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

60' Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Visca ortasında arka direkteki Eren'i topla buluşturdu ancak Eren gelen topu elle kontrol etti.

59' Beşiktaş'ta, Ghezzal hakeme itirazdan sarı kart gördü.

55' Jonas Svensson, Trezeguet'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

51' Trabzonspor yine etkili geldi. Bu sefer orta alanda topla buluşan Visca sağ kanattan ceza sahasına giren Mehmet Can'a pasını verdi. Mehmet Can'ın sert şutu üstten auta çıktı.

50' Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Visca yayın ortasında olan Bardhi'ye pasını verdi. Bardhi'nin şutu savunmaya çarptı ve Eren'in önüne düştü. Eren'in sert şutu üstten auta çıktı.

49' Orta alanda topla buluşan Ghezzal savunma arkasına sarkan Semih'e pasını aktarmak istedi ancak Baniya araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

47' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Cenk ortasını açamadan Visca topu kornere gönderdi.

43' GOL | Ceza sahası dışında Rashica'nın pasında topla buluşan Semih 25 metreden şansını denedi ve kalecinin soluna doğru sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

38' Umut Meraş, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

37' Rashica sol kanattan çalımlarla geldi ancak ceza sahasına giremeden Baniya topu taca yolladı.

34' Visca'nın kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Enis rakibine hava topu mücadelesinde faul yaptı.

33' Mehmet Can sağ kanatta hareketlenen Mendy'e uzun topu attı ancak Mendy yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

30' Pasla kullanılan serbest vuruşta Ghezzal sağ kanattaki Svensson'u topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

21' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Bardhi topa vuramadan Amartey topu uzaklaştırdı.

19' İki oyuncunun da ayağa kalkmasıyla birlikte maç tekrardan hareketlendi.

18' Hava topu mücadelesinde Eren ve Ghezzal yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

7' Bardhi sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

3' Trezeguet sol kanattan geldi ve ortasını açtı ancak Enis'in kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

2' Visca sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ancak ortasında Necip topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.