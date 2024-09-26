300 bin dolarlık teklife ret: Tarihe geçen beyzbol topu açık artırmayla satılacak

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:06

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:06

MLB'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken Los Angeles Dodgers'ın süper yıldızı Shohei Ohtani tarihi bir başarıya imza attı.

Dodgers'ın Miami Marlins'le oynadığı karşılaşmasındaki sayı vuruşuyla (home run) Ohtani, bu sezon 50. kez takımına bu şekilde sayı kazandırdı. Sezonda 50 kez kale çalan yıldız oyuncu bunu MLB tarihinde başaran ilk isim olarak kayıtlara geçti.

Ohtani, sezonun bitimine 5 maç kala 53 sayı vuruşu ve 50 kale çalma istatistikleri yakaladı. Yıldız oyuncu kariyerinde ilk kez bu sezon MLB play-off'larında oynayacak.

KULÜBÜN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Shohei Ohtani'nin 50. sayı vuruşunu yaptığı top ABD'de açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Açık artırma 500 bin dolarla başlarken Athletic'te yer alan haberde Dodgers'ın satın alma teklifinin topu yakalayan taraftar tarafından reddedildiği belirtildi. Dodgers'ın teklifinin açık artırma öncesinde 300 bin dolar olduğu aktarıldı.

REKORU KIRABİLİR

Tarihe geçen Beyzbol topu için yapılan açık artırmada 4.5 milyon dolarlık bir satın alma seçeneği de bulunuyor.

Mark McGwire'ın 1998'de 70. sayı vuruşunu yaptığı top 3 milyon 50 bin dolar karşılığında satılmıştı.

Ohtani'nin sayı vuruşunu yaptığı top için satın alma seçeniğin devreye girmesi halinde bu alanda rekor kırılacak.