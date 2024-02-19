358 takım arasında tek: Erzurumspor, dünya devlerini geride bıraktı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:49

Güncelleme: 19.02.2024 - 15:49

Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor, başarılması güç bir istatistiğe ulaşarak 2024'te kalesinde hiç gol görmedi.

Erzurumspor sosyal medya hesabından OptaCan'ı etiketleyerek, "2024 yılında tüm liglerde bizden başka gol yemeyen takım var mı?" diye sordu.

Günaydın @OptaCan ??



2024 yılında tüm liglerde bizden başka gol yemeyen takım var mı? ??



Talep. pic.twitter.com/EjvkGs4oYh — Erzurumspor FK (@Erzurumspor) February 19, 2024





358 TAKIM ARASINDA GOL YEMEYEN TEK EKİP

Bu soru üzerine Erzurumspor'a cevap veren OptaCan, "2024 takvim senesinde Avrupa'nın 10 büyük ligi, Süper Lig ve bir alt liglerinde (toplam 22 lig) en az iki maça çıkan 358 takım arasında gol yemeyen tek ekip Erzurumspor FK" ifadelerini kullandı.

0 - 2024 takvim senesinde Avrupa'nın 10 büyük ligi, Süper Lig ve bir alt liglerinde (toplam 22 lig) en az iki maça çıkan 358 takım arasında gol yemeyen tek ekip Erzurumspor FK. Arz. https://t.co/kbiUP5Wqkp — OptaCan (@OptaCan) February 19, 2024



