358 takım arasında tek: Erzurumspor, dünya devlerini geride bıraktı

Trendyol 1.Lig ekibi Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım arasında gol yemeyen tek ekip olarak büyük bir başarıya imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:49
358 takım arasında tek: Erzurumspor, dünya devlerini geride bıraktı
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor, başarılması güç bir istatistiğe ulaşarak 2024'te kalesinde hiç gol görmedi.

Erzurumspor sosyal medya hesabından OptaCan'ı etiketleyerek, "2024 yılında tüm liglerde bizden başka gol yemeyen takım var mı?" diye sordu.

Göz Atın
YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? 2024 YÖKDİL/1geç başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? 2024 YÖKDİL/1geç başvuru ücreti ne kadar?
Ramazan ayı, ilk oruç ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, ilk oruç ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?


358 TAKIM ARASINDA GOL YEMEYEN TEK EKİP

Bu soru üzerine Erzurumspor'a cevap veren OptaCan, "2024 takvim senesinde Avrupa'nın 10 büyük ligi, Süper Lig ve bir alt liglerinde (toplam 22 lig) en az iki maça çıkan 358 takım arasında gol yemeyen tek ekip Erzurumspor FK" ifadelerini kullandı.

 



Erzurumspor FK haberleri Trendyol 1. Lig haberleri 2024 haberleri

İlgili Haberler

Eski Erzurumsporlu futbolcu yıldızlaştı: Ajax 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı!

Eski Erzurumsporlu futbolcu yıldızlaştı: Ajax 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı!
Erzurumspor, turu uzatmalarda aldı

Erzurumspor, turu uzatmalarda aldı
Erzurumspor, Altay karşısında zorlanmadı!

Erzurumspor, Altay karşısında zorlanmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'dan transfer olmuştu: Emre Belözoğlu'ndan Kazımcan Karataş eleştirilerine yanıt!

Galatasaray'dan transfer olmuştu: Emre Belözoğlu'ndan Kazımcan Karataş eleştirilerine yanıt!
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Serdar Dursun'un eşinden flaş paylaşım: 'Hislerime güveniyorum, Fenerbahçe'yi...'

Serdar Dursun'un eşinden flaş paylaşım: 'Hislerime güveniyorum, Fenerbahçe'yi...'
Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?

Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?
Emre Belözoğlu'ndan büyük övgü: 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray'ı'

Emre Belözoğlu'ndan büyük övgü: 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray'ı'
‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin: 8. kez gülen taraf oldu!

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin: 8. kez gülen taraf oldu!
Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!

Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!