Eski Erzurumsporlu futbolcu yıldızlaştı: Ajax 2-0'lık üstünlüğü koruyamadı!
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin 16. haftasında John van't Schip'in ekibi Ajax ile Johnny Jansen'in yönetimindeki Zwolle karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 öne geçen Ajax, maçın son anlarında yediği golle üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 bitti.
Lennart Thy (sağda)
ESKİ ERZURUMSPORLU FUTBOLCU SAHNEYE ÇIKTI
Ajax'ın gollerini 35 ve 48. dakikalarda Brian Brobbey kaydederken, Zwolle'nin gollerini 60 ve 89. dakikalarda, bir dönem Erzurumspor'da da forma giyen Lennart Thy kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ajax 25 puana yükselirken, Zwolle 18 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Go Ahead Eagles'a konuk olurken, Zwolle sahasında Heerenveen'i ağırlayacak.
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