4. Burhaniye Belediyesi Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası başlıyor

27.12.2025 12:46:00
Balıkesir voleybolu, genç yeteneklerin sahne alacağı önemli bir organizasyona daha hazırlanıyor. 4. Burhaniye Belediyesi Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, 26-28 Ocak tarihleri arasında Burhaniye Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Turnuva, yıldız kızlar kategorisinde mücadele eden sporcular için hem gelişim hem de vitrine çıkma açısından büyük önem taşıyor.

Turnuvada Balıkesir Ayvalık Gücü Bld. Spor, Ayvalık Voleybol, Balıkesir Voleybol Akademi Spor, Balıkesir BŞB Edremit Spor, Balıkesir DSİ Spor, Balıkesir EKA Spor, Balıkesir Güre Voleybol Spor, Balıkesir Havran Bld. Spor, Burhaniye Belediye Spor, Burhaniye Ören Pegasus Spor, Burhaniye Kuzey Ege Gelişim Spor, Bursa Güner Spor, İzmir Dikili Belediye Spor ve Karabağlar takımları mücadele edecek. Geniş katılımın olduğu organizasyon, bölge voleybolunun altyapı gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

Tertip komitesinde Mehmet Kamil İren (Burhaniye Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyesi ve Voleybol Şube Yöneticisi), eski milli voleybolcu ve milli takım antrenörü Gökhan Edman, Çengelköy Voleybol Kulübü Başkanı Alper Çokbilgin ve Kuzey Ege Voleybol Kulübü Başkanı Başar Ünder yer alıyor. Genç sporcuların hedef turnuvası olarak görülen organizasyonun, hem sporculara tecrübe kazandırması hem de Türk voleybolunun geleceğine katkı sağlaması bekleniyor.

