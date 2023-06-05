4 büyükler PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 20:52

Güncelleme: 05.06.2023 - 20:52

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerine ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.06.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.06.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 04.06.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 04.06.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/5 ve 9/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.