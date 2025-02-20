4 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı: Galatasaray, Avrupa'ya veda etti!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:37

Güncelleme: 20.02.2025 - 22:39

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu play-off turunda evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 56. dakikada Victor Osimhen ve 70. dakikada Roland Sallai kaydetti.

AZ Alkmaar'ın gollerini ise 43. dakikada Seiya Maikuma ve 55. dakikada Denso Kasius kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında da rakibini mağlup edemedi ve toplamda 6-3'lük skorla UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.

AZ Alkmaar ise son 16 turuna yükseldi. Alkmaar, son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar

90' TEHLİKELİ ATAK! Peer Koopmeiners'in ceza sahası dışında üst direkte oyun alanına dönen topta Sadiq'in altıpastan vuruşunu Günay kurtardı!

87' AZ Alkmaar'da Troy Parrott ve David Moeller Wolfe yerine Ibrahim Sadiq ve De Wit oyunda.

84' TEHLİKELİ ATAK! Yapılan ortada arka direkte topa kafayla vuran Penetra'nın şutu direkte patladı!

82' TEHLİKELİ ATAK! Maikuma'nın pasında sol kanatta topla buluşan Poku'nun şutunu Günay kurtardı!

79' Galatasaray'da Victor Osimhen yerine Berat Luş oyunda.

78' Berkan'ın attığı ara pasında sol kanattan hareketlenen Jelert, merkezdeki Barış Alper'i gördü. Barış Alper'in şutu savunmaya çarpıp dışarıya çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

73' Galatasaray'da Gabriel Sara yerine Yusuf Demir oyunda.

70' GOL | Berkan'ın pasında sol kanatta hareketlenen ve topla buluşan Barış Alper, topu yayda bulunan Sallai'ye gönderdi. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

69' TEHLİKELİ ATAK! AZ Alkmaar hücumunda sol kanatta topla buluşan Ernest Poku'nun vuruşu kaleye paralel şekilde dışarıya gitti.

65' Jelert, Kasius'un formasından çekti ve sarı kart gördü. AZ Alkmaar serbest vuruş kullanacak.

64' TEHLİKELİ ATAK! Kasius'un yerden ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Parrott'ın şutunu Günay kurtardı!

63' TEHLİKELİ ATAK! Kasius'un defans arkasına pasında Kaisus, çaprazda karşı karşıya kaldı. Simit'in vuruşunu Günay çıkardı!

61' AZ Alkmaar'da Kristijan Belic yerine Kees Smit oyunda.

61' Galatasaray'da Lucas Torreira yerine Berkan Kutlu oyunda.

58' Roland Sallai'nin sol kanattan yaptığı orta, direkt olarak Rome Owusu-Oduro'nun kucağında kaldı.

56' GOOOL | Sağ kanattan merkeze doğru atılan topta Sara topun üstünden atladı, ceza sahasında bulunan Osimhen'in vuruşu ağlara gitti.

55' GOL | Kerem Demirbay'ın kaptırdığı topta topu önünde bulan Denso Kasius, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

51' TEHLİKELİ ATAK! Sallai'nin sol kanattan yaptığı ortada kafayı vuran Osimhen'in vuruşu zayıf. Top Rome Owusu-Oduro'da kaldı.

50' Abdülkerim'in sol kanada doğru attığı uzun topta Barış Alper'in ceza sahasından vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

46' AZ Alkmaar'da Mayckel Lahdo yerine Denso Kasius oyunda.

46' Galatsaray'da Davinson Sanchez ve Dries Mertens yerine Metehan Baltacı ve Kerem Demirbay oyunda.

45' Gabriel Sara'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu Rome Owusu-Oduro'da kaldı.

42' GOL | AZ Alkmaar'ın sol kanattan sağ kanada taşıdığı hücumda topla buluşan Poku, içeriye bindiren Seiya Maikuma'yı gördü. Sara'nın Maikuma'ya müdahalesi sonucu Maikuma'ya çarpan top ağlara gitti.

40' TEHLİKELİ ATAK! Sanchez'in dikine pasında topla buluşan Cuesta'nın kaleye vuruşu az farkla dışarıya çıktı!

39' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan paslarla ilerleyen AZ Alkmaar'da defansın arkasına atılan topu Poku yakaladı. Poku'nun sağ kanattan ilerlediği pozisyonda yaptığı vuruş az farkla dışarıya gitti.

33' Sallai'nin sağ kanattan uzak direğe yaptığı ortada Barış Alper'in kafa vuruşu sonucu top havalandı. Havalanan top kaleci Owusu-Odoro'da kaldı.

31' AZ Alkmaar'ın kontra atağında Parrott topu kaptı ve merkezden ilerledi. 2'ye 2 pozisyonda kalan AZ Alkmaar'da Parrott'un pasında hareketlenen Poku'nun şutunu Jelert engelledi ve top dışarıya çıktı.

29' Poku'yla verkaça giren Parrot, çalımı atarak ceza sahasına girdi. Parrot'un sol ayakla çektiği şutu Abdülkerim engelledi.

28' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan gelişen hücumda Parrot'un pasında sol çaprazda karşı karşıya kalan David Moeller Wolfe'un şutunu Günay Güvenç kurtardı!

27' AZ Alkmaar defansında yapılan hatanın ardından araya giren Osimhen, topla birlikte ceza sahasına yöneldi. Ceza sahasına girmeden yerde kalan Osimhen faul bekliyor fakat karar devam.

26' Uzaklaştırılan topta Belic'in ceza sahası dışından gelişine vurduğu şutu Günay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

23' TEHLİKELİ ATAK! Davinson Sanchez'in pas hatasında topla buluşan Poku, sağ kanattan topla ilerledi ve merkezdeki PArrot'a topu gönderdi. Parrot'un şutu üstten auta gitti.

20' TEHLİKELİ ATAK! Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada Osimhen yükselerek kafayı vurdu fakat Rome Owusu-Oduro topu elleriyle kontrol etti!

19' Mertens'in sağ kanattan yaptığı orta AZ Alkmaar savunması tarafından karşılandı.

16' TEHLİKELİ ATAK! Sallai, Osimhen'le girdiği verkaçta kaleyi karşısına alarak ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Rome Owusu-Oduro, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi!

13' TEHLİKELİ ATAK! AZ Alkmaar'ın sol kanattan merkeze doğru geliştirdiği hücumda Poku'nun vuruşunu Günay çıkardı, ardından gelen vuruşu Davinson Sanchez çizgiden çıkarttı!

12' AZ Alkmaar'da zorunlu değişiklik: Zico Buurmeester, Sven Mijnans yerine oyunda.

8' Sol kanatta topla buluşan David Moeller Wolfe'nin topuna Barış Alper müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

6' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan etkili bir hücum geliştiren AZ Alkmaar'da Peer Koopmeiners'ın pasında sol çaprazda karşı karşıya kalan Sven Mijnans'ın şutunu Günay Güvenç kurtardı ve topu kornere çeldi!

5' Ernest Poku, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girerek sol ayağıyla şutu çekti, top dışarıya gitti.

4' Davinson Sanchez'in Barış Alper'e doğru attığı uzun pas isabetsiz. AZ Alkmaar kale vuruşu kullanacak.

2' Peer Koopmeiners'ın Mertens'e yaptığı hareket faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.