4 gollü mağlubiyet sonrası... Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu!

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG'ye 4-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Eflatun-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 83 dakika sahada kalan Arda Güler, 4 gollü mağlubiyetin ardından büyük yıkım yaşadı.

Real Madrid'in hezimeti sonrası Arda Güler'in maç oynanırken bir pozisyonun ardından kendisini yüzüstü yere bıraktığı an sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Real Madrid taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Arda Güler'in çabası tam puan aldı ve bu kare binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Son düdükle birlikte büyük üzüntü yaşayan milli futbolcunun o anları kameralara yansıdı.

Ayrıca karşılaşma sonrası stat çıkışında da oldukça mutsuz ve yıkılmış olduğu görülen Arda Güler'i takım arkadaşı Alaba teselli etti.