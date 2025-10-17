4 Olimpiyat altınlı Ariarne Titmus, emekli oldu!

Bir dönemin şampiyonu havuza veda ediyor. 25 yaşındaki Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, kariyerine nokta koydu.

Bu karar, ülkesi ve yüzme dünyasında şok etkisi yarattı. Zira Titmus, uzun süredir Los Angeles 2028’de yeni zaferler için havuza dönmeyi planlıyordu. Ancak, fikrini değiştirdi.

Olimpiyatlarda 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Titmus, kararını "Artık içimde o ateşi hissetmiyorum" sözleriyle açıkladı.

25 yaşındaki Titmus, "Her zaman havuzda hedeflerimi öne koydum. Şimdi biraz yaşamak, sevdiklerimle zaman geçirmek istiyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum" diye konuştu.

Ariarne Titmus, Paris 2024’te 400 metre serbestte, Katie Ledecky ve Summer McIntosh’u geride bırakarak altın madalyaya uzanmıştı. Üç dev ismin aynı anda kulaç attığı o final, tarihe “yüzyılın yarışı” olarak yazılmıştı.

Titmus, Paris’ten sonra yeniden enerji toplamak için yarışmalara ve antrenmanlara ara verdi. Ancak havuza dönüşü bir daha gerçekleşmedi.