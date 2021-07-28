TOKYO 2020 | Avustralyalı Ariarne Titmus'dan olimpiyat rekorlu altın madalya
Avustralyalı Ariarne Titmus, 200 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde Avustralyalı Ariarne Titmus, yüzmede kadınlar 200 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırarak altın madalyabı sahibi oldu.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre serbest stilde 20 yaşındaki Titmus, altın madalyaya 1.53.50'lik derecesiyle ulaştı.
Bu derecesiyle Titmus, olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 2012 Londra'da 1.53.61'lik derecesiyle ABD'li Alisson Schmitt'e aitti.
Bu stilde gümüş madalyayı Asya rekoru kıran Hong Konglu Bernadette Siobhan Haughey 1.53.92'lik derecesiyle elde etti. Bronz madalyayı ise Kanadalı Penny Oleksiak 1.54.70'lik zamanıyla kazandı.
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