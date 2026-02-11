Cumhuriyet Gazetesi Logo
4 oyuncu birbirine girmişti: NBA'deki olaylı maçın cezaları belli oldu!

4 oyuncu birbirine girmişti: NBA'deki olaylı maçın cezaları belli oldu!

11.02.2026 21:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
4 oyuncu birbirine girmişti: NBA'deki olaylı maçın cezaları belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan Charlotte Hornets-Detroit Pistons maçındaki kavgaya karışan oyuncuların cezaları açıklandı.

NBA'de Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasında geçen gece oynanan maçtaki olaylar nedeniyle 4 oyuncuya men cezası verildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği mücadelede çıkan olaylar nedeniyle oyunculardan Isaiah Stewart 7, Miles Bridges ile Moussa Diabate 4'er, Jalen Duren ise 2 maç men cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Hornets-Pistons müsabakasının üçüncü çeyreğinde Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atılmıştı. Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Charles Lee de ihraç edilmişti.

İlgili Konular: #kavga #nba #charlotte hornets #Detroit Pistons

İlgili Haberler

Galatasaray divan kurulunda Erden Timur tartışması: 'Birilerinin kan davası varsa...'
Galatasaray divan kurulunda Erden Timur tartışması: 'Birilerinin kan davası varsa...' Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı divan kurulu toplantısında eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın, Erden Timur'u eleştirirken İkinci Başkan Metin Öztürk konuya ilişkin yanıt verdi.
2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın moguls kategorisinde altın madalya ABD'nin oldu!
2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın moguls kategorisinde altın madalya ABD'nin oldu! ABD'li sporcu Elizabeth Lemley, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın serbest stil kayak kadınlar moguls kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Metin Öztürk'ten dikkat çeken açıklama: 'Fenerbahçe bizi taklit etti'
Metin Öztürk'ten dikkat çeken açıklama: 'Fenerbahçe bizi taklit etti' Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray'ı taklit ederek çıktı. Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ı taklit etmek için yetki aldı" ifadelerini kullandı.