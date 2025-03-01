4 ülkeden 149 engelli sporcu havuzda kulaç attı

Yayınlanma: 01.03.2025 - 17:11

Güncelleme: 01.03.2025 - 17:11

Engelli çocuklar ve gençlerin spor ve fiziksel aktiviteye katılımını artırmayı amaçlayan Sport4All (Herkes İçin Spor) projesi kapsamında 4 farklı ülkeden engelli yüzücüler farkındalık için kulaç attı.

Türkiye’nin yanı sıra Natator PK (Zagreb-Hırvatistan), Inspire (Malta) ve Sport Union for People with Disabilites Belgrade (Sırbistan) kurumlarının ortaklığından oluşan Sport4All’un I·BB Fatih Spor Kompleksi’ndeki yüzme etkinliğine 5-20 yas¸ arası ve 38’i yabancı olmak u¨zere, toplam 149 engelli sporcu katıldı.

Açılış seremonisinin ardından yas¸ kategorilerine go¨re sporcular, 100 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalama ve 50 metre serbest stilde kıyasıya rekabet etti. Serilerinde dereceye girenlere madalyalar verildi.

Sport4All’ın önümüzdeki Nisan ayında yapılacak ikinci ayağındaysa görme engellilerin katılacağı goalball maçları oynanacak.

TANO¨REN: “AVRUPA PARA GENC¸LI·K OYUNLARI I·C¸I·N DE MOTI·VASYON”

Sport4All Koordinatörü¨ ve Spor İstanbul Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Seçil Akbudak Tanören, “Bu proje toplumsal eşitsizliklerin giderilerek engelli bireylerin spora özgürce ve en donanımlı s¸ekilde ulaşmasını sagˆlamak ve para sporcu yetiştirilmesi acısından büyük önem taşıyor. Proje aynı zamanda İstanbul’da bu yıl düzenlenecek olan Avrupa Para Gençlik Oyunları’na uzanan vizyonumuzun da en güçlü¨ motivasyon kaynağı” dedi.

496 KI·S¸I·YE 40 SAAT EGˆI·TI·M VERI·LDI·

Spor İstanbul tarafından Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Sport programı kapsamında sağlanan kaynakla hayata geçirilen Sport4All projesiyle engellilerin ebeveynleri, spor antrenörleri ve spor yöneticilerine yo¨nelik eğitim modülleri ve goalball bilgi kılavuzu hazırlandı. Daha sonra bu modüller üzerinden İstanbul’da 496 kişiye 40 saatlik online ve yüz yüze eğitim verildi.