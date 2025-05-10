4 yıl aranın ardından geri döndü... Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında 5-0 kazandı ve Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.
Gençlerbirliği, bu galibiyetle birlikte Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Başkent temsilcisi, 2020/21'den sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 2 ve 9. dakikada Daniel Popa, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu, 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.
Gençlerbirliği, 68 puanla ligi ikinci sırada noktaladı. Yeni Malatyaspor ise eksi 21 puan ve eksi 139 averajla lige veda etti.
Süper Lig'e yükselen takımlar:
Kocaelispor
Gençlerbirliği
Play-Off Finalisti:
Fatih Karagümrük
Play-Off Eşleşmeleri:
İstanbulspor - Boluspor
Bandırmaspor - Erzurumspor
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