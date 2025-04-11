5 aylık hamile voleybolcu herkesi şaşırttı!

5 aylık hamile olan Brezilyalı voleybolcu Priscila Heldes, Fluminense ile Sesi Bauru arasında oynanan maçta görev aldı.

5 aylık hamile voleybolcu herkesi şaşırttı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 21:40

Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final maçında Fluminense, Sesi Bauru'yu konuk etti. 

Fluminense forması giyen Priscila Heldes, mücadeleye damga vurdu. 

33 yaşındaki pasör, 5 aylık hamile olmasına rağmen sahaya çıktı. 

Priscila Heldes'in tüm çabalarına rağmen Fluminense, Sesi Bauru'yu yenemedi. 

Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Fluminense elendi. 

 


Etiketler: #Priscila Heldes #hamile #voleybolcu
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