5 aylık hamile voleybolcu herkesi şaşırttı!
5 aylık hamile olan Brezilyalı voleybolcu Priscila Heldes, Fluminense ile Sesi Bauru arasında oynanan maçta görev aldı.
Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final maçında Fluminense, Sesi Bauru'yu konuk etti.
Fluminense forması giyen Priscila Heldes, mücadeleye damga vurdu.
33 yaşındaki pasör, 5 aylık hamile olmasına rağmen sahaya çıktı.
Priscila Heldes'in tüm çabalarına rağmen Fluminense, Sesi Bauru'yu yenemedi.
Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Fluminense elendi.
Mãe! ??— QG do Vôlei (@QGdoVolei) April 10, 2025
Pri Heldes, grávida de 5 meses, comanda os levantamentos do Fluminense e dá um show nas defesas. ??#VoleiNoSportv
pic.twitter.com/8NqJsVwR9k
Etiketler: #Priscila Heldes #hamile #voleybolcu
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