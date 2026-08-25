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5 gollü Londra derbisinde kazanan Chelsea

5 gollü Londra derbisinde kazanan Chelsea

25.08.2026 12:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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5 gollü Londra derbisinde kazanan Chelsea

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea, Londra derbisinde Fulham'ı deplasmanda 3-2 yendi.

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İngiltere Premier Lig'in ilk hafta kapanış mücadelesinde Fulham ile Chelsea, derbide karşı karşıya geldi. Xabi Alonso yönetiminde ilk maçına çıkan Chelsea, Craven Cottage'dan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Joao Pedro, 41. dakikada Morgan Rogers ve 49. dakikada Cole Palmer attı. Fulham'ın golleri ise 23. dakikada Josh King ve 54. dakikada Gonzalo Garcia'dan geldi.

Sezona 3 puanla başlayan Chelsea, ligde gelecek hafta Brighton ile sahasında karşılaşacak. Fulham, Sunderland deplasmanına gidecek.

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