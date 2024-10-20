5 gollü maçta kazanan Sivasspor!
Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ile 73. (penaltıdan) dakikalarda Rey Manaj ve 79. dakikada Samba Camara kaydetti.
HATAYSPOR'UN 3 PUAN HASRETİ DEVAM ETTİ
Hatayspor'un iki golü ise 45+2. dakikada Rigoberto Rivas ve 61. dakikada Francisco Calvo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 3. galibiyetine ulaşan Sivasspor, puanını 11'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışmayan Hatayspor'un ise 3 puanı bulunuyor.
Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Sivasspor #hatayspor #süper lig #Rey Manaj
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan Yunus Akgün'e gönderme!
- 5 gollü maçta kazanan Sivasspor!
- Hollandalı hocadan Konyaspor açıklaması!
- Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması!
- Dolmabahçe'de ikinci gol geldi!
- Adını dövme yaptırmıştı! Ünlü futbolcuya DNA testi şoku
- Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı'na özel forma!
- Galatasaraylı yıldızın golü tarihe geçti!
- Marsilya, Montpellier deplasmanında!
- Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- İddianamede yer alan ayrıntılar infial yarattı!
- Galatasaray, 3 puanı golcüleriyle aldı!
- Mevzu yine Gezi'ye
- Ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştılar
- Tabelalar söküldü, bebekler 'kamuya' sevk edildi
- Kendisi dışında herkes 'suçlu'
- İsmail Kartal'dan sürpriz paylaşım