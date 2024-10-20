5 gollü maçta kazanan Sivasspor!

Yayınlanma: 20.10.2024 - 15:51

Güncelleme: 20.10.2024 - 15:51

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ile 73. (penaltıdan) dakikalarda Rey Manaj ve 79. dakikada Samba Camara kaydetti.

HATAYSPOR'UN 3 PUAN HASRETİ DEVAM ETTİ

Hatayspor'un iki golü ise 45+2. dakikada Rigoberto Rivas ve 61. dakikada Francisco Calvo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3. galibiyetine ulaşan Sivasspor, puanını 11'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışmayan Hatayspor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.